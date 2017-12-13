Каждому агрегату нужно свое место

Общестроительные работы на сооружении Белорусской АЭС идут к завершению, и на первый план выходят монтажные работы. Это самый ответственный этап строительства. Что же конкретно сделано? На днях корпус реактора установлен на втором энергоблоке Белорусской АЭС, сообщили в администрации группы компаний ASE — генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства. Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока и отправная точка для начала монтажа основного оборудования первого контура.

Установка осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора общим весом более 330 тонн, длиной 11 метров и диаметром 4,5 метра был поднят на транспортный портал и на специальной тележке по рельсам перемещен внутрь гермозоны. Далее с помощью полярного крана корпус был поднят в центральный зал реакторного отделения и установлен на опорное кольцо в шахту реактора.

— Установка корпуса в проектное положение относится к одной из сложнейших операций на этапе строительства и требует особой тщательности исполнения, — отметил вице–президент по проекту Белорусской АЭС группы компаний ASE Виталий Медяков. — Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, то допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего один миллиметр.

В эти же дни на стройплощадку Белорусской АЭС доставлен из России транспортный шлюз для второго энергоблока. Это одна из основных крупногабаритных и тяжеловесных конструкций реакторного отделения. Она представляет собой 14–метровую цилиндрическую камеру диаметром свыше 9 метров, которая герметично закрывается с двух сторон. Ворота шлюза открываются поочередно, обеспечивая герметичность реакторного отделения. В период эксплуатации используется для извлечения контейнеров с отработанным ядерным топливом, доставки в реакторный отсек чехлов со свежим топливом, транспортно–технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания реакторной установки энергоблока.

Сейчас 230–тонное оборудование находится в зоне входного контроля. Проверка будет самая строгая, с применением методов неразрушающего контроля, ведь безопасность — главный принцип строителей.

А на очереди — поставка очередного крупногабаритного и тяжеловесного оборудования. Так, российский завод «Атомэнергомаш» завершил изготовление главных циркуляционных насосов для второго энергоблока БелАЭС. Испытания агрегатов проходили на производственной площадке в городе Сосновый Бор в Ленинградской области. Испытательный стенд для насосного агрегата представляет собой фрагмент реакторной установки — замкнутую петлю трубопровода первого контура, в которую «включается» тестируемый насос. В ходе испытаний он перекачивает 27 тыс. куб. м теплоносителя в час (для сравнения: это равносильно заполнению водой 10 олимпийских бассейнов) при температуре до 300 градусов и давлении 160 атмосфер. Именно в таких условиях агрегат будет работать на действующем энергоблоке. Срок службы циркуляционного насоса составляет 60 лет. От надежной и бесперебойной работы этих агрегатов напрямую зависит безопасность АЭС. Но все сделано надежно, претензий к оборудованию у белорусских заказчиков нет. Это подтвердилось в декабре прошлого года, когда предприятие отправило на Белорусскую АЭС комплект главного циркуляционного насоса для первого энергоблока.

Так что пока все идет по плану. А значит, есть твердая уверенность в том, что как и планировалось, первый энергоблок станции вступит в строй в середине 2019 года.

По материалам БЕЛТА.

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Беларусь, энергетика