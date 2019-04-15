Каждый девятый житель Литвы в прошлом году находился за чертой бедности

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В прошлом году в Литве уровень бедности составлял 11,1% – на 1,3% меньше, чем в 2017 году.

С серьезным материальным недостатком в прошлом году сталкивались 310 000 жителей, сообщил Департамент статистики, ссылаясь на предварительные данные исследования статистики доходов и условий жизни жителей страны.

Доля жителей, испытывающих большую материальную нужду, в городе и на селе почти не изменилась, и составила соответственно 11,1% и 11,2% – это на 1,6 и 0,5% пункта меньше, чем в 2017 году. В крупных городах 8,6% жителей испытали большую материальную нужду, в других городах таких жител

ей было 15,1% (в 2017 году – соответственно 11,3 и 14,8%).

Данные о бедности населения собирали на основе проведенного в январе-апреле 2018 года статистического исследования доходов и условий жизни жителей. В опросе участвовали 4900 домашних хозяйств.

BNS