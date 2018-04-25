Каждый год в Литве заводится все больше расследований по торговле людьми

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В Литве с каждым годом заводится всё больше досудебных расследований по торговле людьми, но, невзирая на это, официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы, считают эксперты.

В прошлом году правоохранительные органы страны инициировали 35 новых досудебных расследований, а всего было проведено 61 расследование по внутренней и международной торговле людьми, об использовании принудительного труда или услуг, отмечается в собранных Министерством внутренних дел (МВД) данных.

«Растёт число зарегистрированных досудебных расследований по торговле людьми и эксплуатации принудительного труда или услуг. В 2016 году было начато 29 досудебных расследований, в 2015 году — 27», — отметила в парламентском Комитете по правам человека советник МВД Соната Мицкуте.

Она отметила, что большинство начатых расследований уже не связаны с торговлей людьми для сексуальной эксплуатации. Теперь преобладают преступления, когда людей используют для принудительного труда, преступной деятельности, попрошайничества.

Двое из 60 лиц в прошлом году были признаны жертвами несанкционированного усыновления.

Между тем неправительственные организации, оказывающие помощь жертвам торговли людьми, утверждают, что реально таких людей значительно больше.

По данным Министерства социальной защиты и труда, число лиц, которым предоставляется помощь как пострадавшим от торговли людьми, увеличивается, хотя они не признаны жертвами. В прошлом году такая помощь была предоставлена ​​219 лицам: 103 мужчинам, 78 женщинам и 38 детям.

«Также отмечается, что в последние годы увеличилось число людей, особенно мужчин и детей, которым была оказана помощь», — сказала Мицкуте.

Кристина Мишинене, руководитель Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатации, отметила, что для эксплуатируемых в Литве работодателями иностранцев проблемой становится добиться справедливости.

Она выразила сожаление в связи с тем, что прокуроры не усмотрели торговлю людьми, когда к ним обратились несколько непальцев, у которых были забраны документы, не выплачивалась зарплата.

BNS