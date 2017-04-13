Каждый седьмой житель Литвы в прошлом году сталкивался с большими материальными лишениями

В прошлом году уровень сильного материального недостатка в Литве составил 13,5% , что на 0,4 проц. пункта меньше, чем в 2015 году.

Большой материальный недостаток ощутили 390 тыс. жителей, из-за нехватки средств они столкнулись с четырьмя из шести элементами материального недостатка, сообщил Департамент статистики Литвы, ссылаясь на данные статистического исследования доходов и условий жизни.

В городах, количество жителей, столкнувшихся с материальным недостатком, в прошлом году составило 13,8%, на селе – 13%. По сравнению с 2015 годом, уровень материального недостатка в городе почти не изменился, а на селе уменьшился на 2 проц. пункта.

В крупных городах 12,7% лиц столкнулись с большим материальным недостатком, в прочих городах 15,5%. Чаще всего с материальным недостатком сталкивались домашние хозяйства, состоящие из одного человека, либо из одного взрослого и одного и более детей.

BNS

Метки: Литва, статистика