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Каждый житель должен 5,4 тыс. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 02, 10:13   |   Комментариев: 0

Государственный долг Литвы к концу 2016 года составлял 15,5 млрд евро, или 40,2% ВВП страны, сообщил Департамент статистики.

Таким образом, на каждого жителя страны приходится около 5,4 тыс. евро долга. Профицит бюджета публичного сектора в 2016 году составил 100,8 млн евро, или 0,3% от ВВП. В 2015 году бюджет публичного сектора был дефицитным (дефицит 0,2% от ВВП).

Доходы публичного сектора за 2016 год составили 13,3 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. Профицит бюджета публичного сектора был обусловлен выросшими на 2,1% доходами. Налоговые доходы составили 6,7 млрд евро, или 51% от всех доходов публичного сектора. По сравнению с 2015 годом они выросли на 5,3% (340,1 млн евро). Социальные взносы составили 4844,1 млн евро, или 36,4% от всех доходов публичного сектора. По сравнению с 2015 годом они выросли на 8,7% (387,7 млн евро).

Расходы публичного сектора за год выросли на 102,7 млн евро, или на 0,8%. Наибольшая часть расходов пришлась на сферы социальной защиты, просвещения и здравоохранения.

Дефицит органов центральной власти в 2016 году составил 106,8 млн евро или 0,3% от ВВП, профицит местной власти — 191,1 млн евро, или 0,5% от ВВП, профицит фондов социальной защиты — 15,8 млн евро, или 0,04% от ВВП.

За год дефицит центральной власти сократился на 89,5 млн евро. Профицит местной власти в 2016 году вырос на 69,4 млн евро, а бюджет фондов социального страхования, который в 2015 году был дефицитным, в 2016 году стал профицитным.

Инф. «ЛК»

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