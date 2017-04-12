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Казус в Оренбурге: с фамилией Захуй лучше не играть

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 0:01   |   Комментариев: 0

100-килограммовая Аманда Захуй из оренбургской «Надежды» с оливковым цветом кожи, шведским паспортом и пикантной фамилией за несколько месяцев стала одним из символов российского женского баскетбола. Разумеется, такое приобретение в минувшее межсезонье не могло не вызвать шуток.

Фото Facebook

Фото Facebook

«Мы понимали, что острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на ее майке другую фамилию — Базокоу, чтобы поводов юморить у болельщиков стало поменьше, — рассказал тренер-селекционер «Надежды» Егор Храмкин, усилиями которого и была приобретена высоченная шведка (рост 195 см).

Давать самой Аманде комментарии относительно происхождения ее фамилии в клубе категорически запретили. Впрочем, «замолчать» антропонимическую тему полностью не удалось. Своей игрой Захуй действительно влюбила в себя весь Оренбург. В матчах Евролиги она с большим отрывом лидирует среди всех игроков «Надежды» как по набранным очкам (14,9 в среднем за игру), так и по подборам (9,3).

Отец Аманды (по фамилии Захуй) родом из Кот д’Ивуара, мать (Базокоу) — испано-французского происхождения.

Инф. «ЛК»

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