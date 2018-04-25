Кем надо было работать, чтобы годовой доход стал больше на тысячу евро?

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Зарплаты почти у 13 тысяч жителей за первые пять месяцев этого года были в среднем, по крайней мере, на 1 тыс. евро больше, чем за соответствующий период прошлого года. Что предопределило такой скачок зарплат?

По данным «Содры», 80% лиц, среднемесячные трудовые доходы которых за пять первых месяцев этого года, с которых уплачены взносы социального страхования, за год повысились на тысячу евро и больше, проживали в самоуправлениях пяти крупных городов и их районных самоуправлениях.

Возраст каждого четвертого работника, почувствовавшего такой рост, — 30-35 лет.

Анализируя группу этих лиц по их работодателям, видно, что довольно часто эти люди работали не только в банках, на предприятиях, занимающихся компьютерным программированием или деятельностью по обработке данных, но и в университетах, в самых крупных больницах страны. Этот довольно значимый рост доходов связан с растущей напряженностью на рынках труда крупных городов, который ощущается не только в частном, но и в публичном секторе. Также можно усмотреть и признаки уменьшения «тени».

Напряженность на рынке труда

С одной стороны, рабочие места создаются там, где проживает больше людей. С другой стороны, и люди должны перемещаться в те места, где больше хорошо оплачиваемых рабочих мест. И все-таки разница уровня безработицы и доходов между регионами сохраняется. На этом может сказываться не только недостаточная для крупных городов профессиональная квалификация жителей регионов, но и слишком большие затраты на перемену места жительства или поездок на работу и домой.

Следует отметить, что нехватка работников и создающаяся по этой причине напряженность на рынке труда ощущается не только в частном, но и в общественном секторе. Среди людей, почувствовавших это значительное повышение доходов, сравнительно немало работает в учреждениях высшего университетского образования, здравоохранения, в больницах. Из видов экономической деятельности, присущих частному сектору, наиболее вероятно, что доходы на тысячу и более евро повысились у людей, работавших в сферах финансового посредничества, на предприятиях компьютерного программирования, обработки данных, консультационного бизнеса и управления, перевозки грузов.

По профессии среди лиц этой группы больше всего руководителей предприятий и организаций, а также различных подразделений (продажи и рекламы, финансовой сферы, производства и пр.). Сравнительно много популярных и востребованных профессий – специалистов по рекламе и маркетингу, аналитиков управления и организации, бухгалтеров, создателей программного обеспечения. Также в десятку самых популярных профессий этой группы входят уже упомянутые выше профессии общественного сектора: врачи, преподаватели высших учебных заведений, специалисты в области политики и администрирования.

Золотой возраст – 30-35 лет

Среди людей, доходы которых увеличились более чем на тысячу евро, представители 30-35-летнего возраста. Они составляют примерно четверть (27%) всех попавших в эту группу лиц: 28% мужчин и 26% женщин. Хотя и у женщин, и у мужчин вероятность того, что их доходы значительно повысятся, в этом возрастном промежутке – самая высокая, но все-таки в возрасте до 35 лет возрастное соотношение мужчин и женщин среди лиц, у которых доходы повысились более чем на тысячу евро, — меньше, чем у лиц более старшего возраста.

Это не должно удивлять, потому что этот промежуток жизни – это время, когда женщины часто уходят в отпуск по родам и материнству. И все же маловероятно, что доходы мужчин этого возраста растут потому, что они начинают больше работать, потому что перенимают работу временно ушедших с рынка труда женщин. Скорее всего, некоторые женщины по семейным обстоятельствам просто должны пропустить это время , когда шансы подниматься по ступеням карьеры и роста зарплаты при наличии должной квалификации едва ли не самые большие.

Все меньше места для «тени»

У половины людей, попавших в эту группу, трудовые доходы за год повысились на 1000- 1320 евро. Более чем на три тысячи евро зарплата повысилась примерно у 800 людей. Интересно то, что в этой группе мы видим и примерно 2000 лиц, у которых доходы в прошлом году не достигали средней месячной минимальной зарплаты, а в течение года повысились более чем на тысячу евро.

Хотя на значительное повышение доходов могли повлиять и общий рост экономики, и увеличивавшаяся из-за напряженности на рынке труда переговорная возможность работников, и повышающаяся продуктивность работников или их квалификация, однако не следует отбрасывать и увеличивающиеся предпосылки нетерпимого отношения к «тени».

Юлита ВАРАНАУСКЕНЕ, главный советник «Содры»