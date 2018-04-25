Kesko Senukai Lithuania в этом году выделила на дивиденды 6,6 млн евро

Контролирующая сеть по продаже товаров для строительства, ремонта и быта в странах Балтии компания Kesko Senukai Lithuania в этом году намечает выплатить своим акционерам 6,557 млн евро дивидендов.

В прошлом году компания выплатила 6,288 млн еро дивидендов, указано в представленном в Центр регистров отчете Kesko Senukai Lithuania отчете за 2017 год.

Чистая прибыль компании за год снизилась на 3,2% до 16,827 млн евро, выручка увеличилась на 12,7% до 396,461 млн евро. Консолидированная прибыль всей группы предприятий в прошлом году уменьшилась в 2,6 раза до 8,64 млн евро, консолидированныя оборот увеличился на 12,9% до 631,857 млн евро.

В конце прошлого года предприятию принадлежало 22 магазина (в конце 2016 года – столько же), у него также подписаны договоры с 34 компаниями, управляющими 49 магазинами бренда Senukai.

Финскому концерну Kesko принадлежит 50% акций Kesko Senukai. Остальные акции поровну принадлежат президенту Kesko Senukai Артурасу Ракаускасу и создателю сети Аугустинасу Ракаускасу.

BNS