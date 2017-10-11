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KGB не купишь и за деньги

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:01   |   Комментариев: 0

Regitra объявила новые сочетания букв, которые будут получать транспортные средства, регистрируемые с настоящего времени до октября следующего года.

Фото BFL/В.Скарайтиса

Фото BFL/В.Скарайтиса

Легковым автомобилям в этом и в будущем году будут выдаваться номера, начинающиеся с буквы К.

Среди сочетаний есть и интересные комбинации, например, знакомое любителям быстрой езды сочетание KFC или подходящее для автомобилей школ вождения сочетание KET.

Но ни один водитель не получит одно буквенное сочетание. В списке буквенных сочетаний после комбинации  KGA сразу записано сочетание KGC, автомобили не будут отмечаться буквами KGB, напоминающими о жутком прошлом Литвы.

«В списке буквенных сочетаний не просто так нет сочетания KGB, подтвердила представитель Regitra  Эмилия Бардаускене. – Это сделано потому, что запись государственных номеров не может совпадать с названиями  государств, нацистских или коммунистических организаций Германии и СССР, фамилиями нацистских или коммунистических руководителей, их сокращениями или чтобы не были ошибочно похожи на них».

Бардаускене заверила, что сочетание KGB не получат и покупатели именных номеров, потому что в именных знаках тоже не может быть оскорбляющих или неприличных  буквенных сочетаний.

Предлагаемые знаки государственного номера до октября следующего года можно заказать заранее, если автомобилист хочет иметь определенное сочетание букв и цифр. Это стоит 144,81 евро, а если заказываете более двух наборов, то 115,85 евро за один комплект.

Их можно заказать электронным способом или в подразделении Regitra, которое оказывает услуги по регистрации транспортных средств.

Список буквенных сочетаний для знаков государственного номера первого типа, которые планируется изготавливать с 2017-10-03 до 2018-09-30:

Категория M, N (легковые и легковые коммерческие автомобили):

KDN; KDO; KDP; KDR; KDS; KDT; KDU; KDV; KDZ; KEA; KEB; KEC; KED; KEE; KEF; KEG; KEH; KEJ; KEK; KEL; KEM; KEN; KEO; KEP; KER; KES; KET; KEU; KEV; KEZ; KFA; KFB; KFC; KFD; KFE; KFF; KFG; KFH; KFJ; KFK; KFL; KFM; KFN; KFO; KFP; KFR; KFS; KFT; KFU; KFV; KFZ; KGA; KGC; KGD; KGE; KGF; KGG; KGH; KGJ; KGK; KGL; KGM; KGN; KGO; KGP; KGR; KGS; KGT; KGU; KGV; KGZ; KHA; KHB; KHC; KHD; KHE; KHF; KHG; KHH; KHJ; KHK; KHL; KHM; KHN; KHO; KHP; KHR; KHS; KHT; KHU; KHV; KHZ.

Электромобили:

EV от 0701 до 1999.

Категория O (прицепы и полуприцепы):

JA; JG; JH, JJ, JK, JL, JM; JN; JO; JP.

Категория L (мопеды, мотоциклы и квадроциклы):

HA; HB; HC; HD.

AZK; AZL; AZM; AZN, AZO, AZP, AZR, AZS, AZT, AZU, AZV, AZZ.

Инф. «ЛК»

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