Кибератака на типографию в Лос-Анджелесе нарушила выпуск ряда газет

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В результате кибератаки была нарушена работа типографии в Лос-Анджелесе. Об этом в субботу, 29 декабря сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что из-за компьтерного вируса была приостановлена печать газет The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.

В субботу не все подписчики получили печатные версии изданий. Предполагается, что и в воскресенье газеты будут доставлены не всем.

Типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о «предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения».

Проблема была зафиксирована в пятницу, 28 декабря. Специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.

korrespondent.net