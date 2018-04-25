Кибермошенники

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Литовские и зарубежные правоохранители раскрыли крупномасштабное международное преступное объединение, которое в течение довольно длительного времени совершало различные преступления в электронном пространстве и другие преступления в Европе и за ее пределами, сообщила на минувшей неделе Генпрокуратура Литвы.

Ущерб, причиненный этим объединением, предположительно может составить 18 млн евро. В ходе расследования было установлено более 35 000 случаев мошенничества в Интернете. Прокуратура говорит, что это может быть одно из крупнейших дел о преступлениях в электронном пространстве за период после восстановления независимости Литвы, сообщает BNS.

Преступное объединение

Установлено, что в группировке действовали 58 литовцев, в общей сложности подозреваемых могло быть около ста. Другие лица привлекаются к ответственности в Германии. В электронных магазинах приобреталась различная бытовая техника. Преступное объединение действовало на территории Восточной и Западной Европы, обычно страдали немецкие электронные магазины.

«Большинство подозреваемых не были судимы, с «чистым прошлым», — сказала прокурор Эдита Игнатавичюте, однако, у правоохраны вызвали подозрения якобы легальные доходы, которые составляли всего от 3 до 100 евро».

При проведении обысков в Литве было обнаружено и изъято около 150 000 евро, 185 000 долларов США, были ограничены права собственности на недвижимость в Вильнюсе и Каунасе.

По словам правоохранителей, в течение нескольких лет в условиях строгой секретности собирались данные, которые позволяют обоснованно подозревать, что члены этого объединения, большинство их которых — граждане Литвы, специализировались в области так называемого «кардинга», взлома банковских счетов, использования компьютерной сети BOTNET. Также совершали преступления, связанные с уходом от уплаты налогов, отмыванием денег, пересылкой для реализации в третьи страны приобретенных преступным путем в электронных магазинах Германии и других стран Западной Европы в крупном масштабе товаров, других преступлений.

От этих преступлений пострадали жители Западной Европы, немало их в Германии, жителей Литвы среди пострадавших нет. Товары реализовывались в России и на Украине, лишь малая их часть реализовывалась в Литве.

«Расследование проходило при участии правоохранителей зарубежных стран, Европола и Евроюста. Во время расследования удалось установить и задержать в разных странах и ключевых членов этого объединения», — говорится в сообщении.

На Кипре был задержан организатор преступлений, гражданин России. Он действовал не один год, предположительно, с 2009 года.

Расследование проводится в Литве с 2013 года и было начато после того, как датские журналисты заинтересовались незаконным приобретением товаров в интернет-магазинах. В 2015 году была сформирована объединенная следственная группа из литовских и немецких правоохранителей.

Жесткая иерархия

Одна группа членов преступного объединения отвечала за прием приобретенных преступным путем товаров в Восточной Европе и реализацию этих товаров. Полученная от реализации прибыль в виде электронных денег и криптовалюты пересылалась организатору преступного объединения, который распределял заработанные деньги между другими членами преступного объединения. Плата зависела от должности лица в объединении и продуктивности его работы.

Проводящие досудебное расследование следователи Управления по расследованию преступлений против собственности Криминальной полиции Главного комиссариата Вильнюсского округа установили, что члены преступного объединения проживали в разных странах и контактировали с организатором и между собой посредством Интернета, придерживаясь исключительно строгих требований конспирации.

Администрировавший специальные базы данных организатор этого объединения требовал, чтобы каждый его член постоянно размещал в такой базе данных отчеты о проделанной работе и чтобы другие участвующие в преступной схеме лица могли видеть всю цель передвижения незаконно приобретенных товаров.

В ходе досудебного расследования установлено, что основное количество товаров из электронных магазинов Германии (они были самой популярной мишенью преступников) шло в Россию, на Украину и в страны Балтии. У ответственных за реализацию товаров членов преступной группировки обычно были не только склады, но и свои электронные магазины, через которые они реализовывали товары намного дешевле, чем на Западе. Самые популярные из них: новейшие смартфоны, компьютеры, навигаторы, телевизоры, пылесосы, одежда известных брендов.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ