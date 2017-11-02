Kidy Tour планирует расширяться и на Восток, и на Запад

Действующий уже в четырех странах литовский организатор путешествий чартерными авиарейсами Kidy Tour продолжает поиск новых рынков. Нынешней зимой намечается учредить дочернее предприятие еще в одной стране пишет деловая газета Verslo zinios.

Глава компании Гвидас Аукштуолис утверждает, что предприятие постоянно ищет новые рынки для расширения и на Востоке, и на Западе. Если говорить о западном направлении, то в течение двух ближайших лет предполагается выйти на 4 новых рынка, в числе которых Чехия, Венгрия, Сербия. Он пока не берется ответить, какая страна будет первой в календаре расширения.

Стартовавшая пару лет назад компания Kidy Tour действует в Литве, Эстонии, России (Москва), а нынешней осенью акционер Kidy Tour – контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом группа предприятий авиационных услуг Avia Solutions Group учредила и компанию – туроператора в Латвии.

BNS

Метки: Kidy Tour, Гвидас Аукштуолис, Литва