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Kidy Tour планирует расширяться и на Восток, и на Запад

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 02, 13:00   |   Комментариев: 0

Действующий уже в четырех странах литовский организатор путешествий чартерными авиарейсами Kidy Tour продолжает поиск новых рынков. Нынешней зимой намечается учредить дочернее предприятие еще в одной стране пишет деловая газета Verslo zinios.

Глава компании Гвидас Аукштуолис утверждает, что предприятие постоянно ищет новые рынки для расширения и на Востоке, и на Западе. Если говорить о западном направлении, то в течение двух ближайших лет предполагается выйти на 4 новых рынка, в числе которых Чехия, Венгрия, Сербия. Он пока не берется ответить, какая страна будет первой в календаре расширения.

Стартовавшая пару лет назад компания Kidy Tour действует в Литве, Эстонии, России (Москва), а нынешней осенью акционер Kidy Tour – контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом группа предприятий авиационных услуг Avia Solutions Group учредила и компанию – туроператора в Латвии.

BNS

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