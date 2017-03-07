Kidy Tour планирует развитие

Принадлежащий литовской группе авиабизнеса Avia Solutions Group туроператор Kidy Tour в этом году планирует развитие и рост оборота, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Оборот будет расти, потому что мы расширяем план полетов. Мы надеемся, что растущее доверие клиентов и ориентация на качество позволят провести его в жизнь. Также мы планируем открыть дочерние предприятия в новых странах. В каких конкретно, я скажу, когда мы их зарегистрируем, а пока не хотим забегать за глаза. Мы смотрим на Северные страны и страны региона Восточной Европы”, – сказал глава Kidy Tour Гвидас Аукштуолис.

По его словам, за первый год своей работы предприятие Kidy Tour получило 7,3 млн. евро доходов, а в этом году ожидается рост оборота вдвое.

Единственный акционер Kidy Tour – Avia Solutions Group, акции которой листингуются на Варшавской бирже.

BNS

Метки: Avia Solutions Group, Kidy Tour, Литва, туроператор