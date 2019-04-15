Ким Чен Ын готов провести третий саммит с Трампом

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу в столице Вьетнама. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если мы (КНДР и США) хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз», − подчеркнул Ким Чен Ын, выступая перед депутатами Верховного народного собрания в Пхеньяне.

Он намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет «смелое» решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава КНДР также отметил, что его личные отношения с американским лидером остаются хорошими несмотря на отстутствие результатов прошлой встречи.

«Как продолжает отмечать президент Трамп, личные отношения между мной и президентом Трампом являются не такими враждебными, как отношения между двумя нашими странами, − отметил Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что президент США готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.