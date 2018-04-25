Ким Чен Ын назвал «разбойническими» санкции в отношении КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «разбойническими» международные санкции, введенные против Пхеньяна. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе посещения прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке республики.

«Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья», — сказал Ким Чен Ын.

Строящаяся туристическая зона расположена на полуострове Кальма по соседству с одноименным аэропортом. В 2016 году он стал площадкой для проведения международного авиационного фестиваля. На полуострове есть пляж длиной 4 километра, вокруг которого предполагается создать дополнительную инфраструктуру, включая несколько отелей. Проект включает в себя работы по облагораживанию территории, созданию парков и искусственных прудов.

Как пишет северокорейская газета «Нодон синмун», для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове также необходимо согласие США на подписание мирного договора с КНДР. По итогам Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США пребывают в состоянии перемирия, договор об окончании войны не был подписан.

«Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове», — пишет издание, заявляя, что подписание договора будет способствовать «взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности». Как подчеркивает северокорейский сайт Meari, в условиях перемирия «даже незначительный инцидент может перерасти в кризис», а отношения Северной и Южной Кореи и США могут вернуться к стадии конфронтации.

Ранее сообщалось, что все предложения США, касающиеся конкретных шагов по денуклеаризации, были отвергнуты Пхеньяном . США настаивают на полной, поддающейся проверке денуклеаризации, заявляя, что санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе до конца этого процесса. Пхеньян же хочет смягчения санкций, подписания мирного договора и гарантий безопасности со стороны Вашингтона как предварительных условий отказа от ракетно-ядерной программы.

Северокорейский МИД заявил, что прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова невозможен, если администрация Дональда Трампа будет следовать «старым сценариям» в политике в отношении Пхеньяна. Пхеньян также считает, что ряд официальных лиц в США вовлечен в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря прошлого года . Тогда Совбез ООН ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

NEWSru.com