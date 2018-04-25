Ким Чен Ын назвал «разбойническими» санкции в отношении КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «разбойническими» международные санкции, введенные против Пхеньяна. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе посещения прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке республики.
«Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья», — сказал Ким Чен Ын.
Строящаяся туристическая зона расположена на полуострове Кальма по соседству с одноименным аэропортом. В 2016 году он стал площадкой для проведения международного авиационного фестиваля. На полуострове есть пляж длиной 4 километра, вокруг которого предполагается создать дополнительную инфраструктуру, включая несколько отелей. Проект включает в себя работы по облагораживанию территории, созданию парков и искусственных прудов.
Как пишет северокорейская газета «Нодон синмун», для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове также необходимо согласие США на подписание мирного договора с КНДР. По итогам Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США пребывают в состоянии перемирия, договор об окончании войны не был подписан.
«Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове», — пишет издание, заявляя, что подписание договора будет способствовать «взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности». Как подчеркивает северокорейский сайт Meari, в условиях перемирия «даже незначительный инцидент может перерасти в кризис», а отношения Северной и Южной Кореи и США могут вернуться к стадии конфронтации.
Ранее сообщалось, что все предложения США, касающиеся конкретных шагов по денуклеаризации, были отвергнуты Пхеньяном. США настаивают на полной, поддающейся проверке денуклеаризации, заявляя, что санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе до конца этого процесса. Пхеньян же хочет смягчения санкций, подписания мирного договора и гарантий безопасности со стороны Вашингтона как предварительных условий отказа от ракетно-ядерной программы.
Северокорейский МИД заявил, что прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова невозможен, если администрация Дональда Трампа будет следовать «старым сценариям» в политике в отношении Пхеньяна. Пхеньян также считает, что ряд официальных лиц в США вовлечен в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.
В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря прошлого года. Тогда Совбез ООН ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.