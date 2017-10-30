Ким Чен Ын посетил фабрику косметики, прихватив с собой жену и продвинувшуюся по службе сестру

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил косметическую фабрику в Пхеньяне в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу и сестры Ким Ё Чжон. Обе женщины появляются на публике редко. Сам же северокорейский лидер больше известен фотографиями с военных объектов, нежели с гражданских. Впрочем, поездка на фабрику также служит конкретным пропагандистским целям руководства Северной Кореи, отмечает BBC.

Северокорейские государственные СМИ опубликовали фоторепортаж о состоявшемся визите в минувшее воскресенье, 29 октября. Ким Чен Ын похвалил предприятие за производство “косметики мирового уровня” и за то, что оно модернизировало свои помещения до уровня, которым “в мире могут гордиться”, говорилось в сообщении северокорейского государственного информационного агентства ЦТАК (KCNA).

На фотографиях с фабрики хорошо видно сестру Ким Чен Ына, одетую в стильное черно-белое платье. В то же время на снимках нет супруги северокорейского лидера, несмотря на то что в отчете ЦТАК говорится о ее участии в визите вместе с высокопоставленными чиновниками. Как отмечает BBC, о семье и личной жизни Ким Чен Ына известно немногое, а его немногочисленные случаи появления на публике всегда постановочны.

Ранее в октябре Ким Чен Ын включил свою сестру в состав высшего руководящего органы страны – Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. По мнению северокорейского аналитика Анкита Панды, появление Ким Ё Чжон на фабрике говорит о желании лидера КНДР показать миру, что его сестра “находится в более заметно сильном положении”. В целом появление Ким Чен Ына в сопровождении родственниц свидетельствует о его стремлении подчеркнуть роль семьи, важность кровных связей и то, что дети унаследуют его власть, считает эксперт.

Из-за неоднократного усиления западных санкций против КНДР за последние годы в стране стал наблюдаться дефицит зарубежных предметов роскоши, включая иностранную косметику. Тем временем Северная Корея развивает свою собственную косметическую индустрию. Местные СМИ сообщают, что среди потребителей растет популярность “элитных” брендов Bomhyanggi и Unhasu.

При этом прибытие Ким Чен Ына на завод косметики служит важной пропагандистской цели, отмечает BBC. Визит призван продемонстрировать, что элита и средний класс Пхеньяна поддерживают действующий режим.

Поездка должна была “показать, что Северная Корея может следить за своим народом и обеспечивать процветание на уровне, сопоставимом с Пекином и Сеулом”, сказал BBC Панда. “Даже если мы знаем, что это неправда, важно, чтобы режим показывал своему народу, что он может обеспечить материальные удовольствия”, – считает эксперт.

Ким Чен Ына часто фотографируют на фабриках и других ключевых объектах гражданской экономики Северной Кореи, сообщает BBC. Подобные поездки совершал и его отец Ким Чен Ир. В это же время государственные СМИ сообщают о значительных успехах в производстве потребительских товаров, таких как 3D-телевизоры и смартфоны.

Визит северокорейского лидера на фабрику косметики состоялся на фоне сохраняющейся напряженной ситуации на Корейском полуострове, вызванной проводившимися КНДР ракетными и ядерными испытаниями. За последнее время существенно обострилась военная риторика между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В минувшие выходные министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Сеул заявил, что любая атака на Соединенные Штаты или их союзников “обречена на провал”. “Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим”, – предостерег глава Пентагона.

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Метки: В мире, Ким Чен Ын, Лидер КНДР, ЦТАК