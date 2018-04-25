Ким Чен Ын посетит Россию в конце мая

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце мая. Об этом сообщает в понедельник, 25 марта, газета Известия со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

Собеседники издания считают визит Ким Чен Ына в Россию логичным продолжением политического диалога, который Москва и Пхеньян поддерживали на протяжении всего года. Одним из вероятных сроков приезда лидера КНДР эксперты называют конец мая.

Источники в российских дипломатических кругах отмечают, что визит главы Северной Кореи никогда не снимался с повестки дня, но избегают обозначения каких-либо временных рамок.

На прошлой неделе в Москве находился один из помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации Ким Чен Ына и отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны.