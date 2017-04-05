Кипас

Наш новый питомец Кипас некоторое время бродил по улицам города Лянтвариса. Когда у нас в приюте освободилось место, он наконец очутился в безопасности и тепле. Пес был настолько запущен, что казалось, что он очень стар – не шерсть, а сплошной колтун, плохое состояние зубов… Но приведя его в порядок, мы обнаружили, что он еще совсем молодой. К тому же еще и весьма симпатичный.

Мы не знаем, почему Кипас бродил таким запущенным, но мы знаем, что такого больше не повторится. Вначале Кипас не доверял людям, но сейчас это ласковый, дружелюбный пес, который обожает прогулки с человеком. Если хотите стать другом Кипасу, звоните нам по тел. 8 605 33452 или пишите на эл. почту gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N14 (1154) 6 апреля, приют для животных