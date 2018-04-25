Кириленко — о позиции Евролиги в конфликте с ФИБА

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, побывавший в Литве на отборочном матче чемпионата Европы между женскими сборными Литвы и России, поделился мнением о конфликте ФИБА и Евролиги.

«Как президент, я понимаю позицию клубов и их нужды, но для меня приоритет — национальная команда. Сборная всегда будет важнее, чем клубы.

Самое большое преимущество новой системы — болельщики получают возможность смотреть игры национальной команды в течение года. Им это действительно нравится. Например, в Нижнем Новгороде были распроданы все билеты, несмотря на то что мы собрали не самый сильный состав. Телевизионные рейтинги тоже были высокими. Это доказывает, что фанаты хотят смотреть матчи сборных не только летом.

Понимаю, что есть минусы. Некоторые страны, такие как Испания и Франция, большую часть времени не могут рассчитывать на своих игроков, которые выступают в НБА. Но ситуация разная в каждой стране. В первую очередь мы смотрим на себя. Эта система дает возможность федерациям проводить матчи в маленьких городах, где болельщики, возможно, впервые в своей жизни могут увидеть игру сборной.

Я бы хотел решить эту проблему, но у Евролиги есть свое руководство. Пять или семь президентов национальных федераций могут собраться вместе, но в любом случае решение должны принять клубы. Пока они не будут согласны, наши усилия будут пустой тратой времени. До этого момента мы видели, что президент Евролиги Хорди Бертомеу и генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауман стояли на своем.

Не знаю, возможен ли диалог сейчас. Возможно, нужно, чтобы прошло какое-то время после смерти Баумана. Я хотел бы договориться, но у меня есть одно пожелание — сборные должны проводить официальные матчи в течение сезона, как это организовано сейчас, но не должно быть конфликта расписаний. Нельзя ставить игроков в позицию, когда им нужно выбирать между клубом и сборной.

Как президенту РФБ, мне нравится новое расписание, и я вижу в нем много положительных вещей. Другие президенты могут выступать за возвращение к прежней системе.

Нехорошо, когда ФИБА устанавливает правила, но не все их соблюдают. Особенно если все организации сначала согласились с новой системой, а потом решили разрушить ее. Уверен, Евролига может легко сделать эти два перерыва на матчи сборных. Согласен, что игроки НБА оказываются в невыгодном положении, но они все еще могут принимать участие в двух «окнах». Думаю, нам нужно попробовать, посмотреть, как все работает. Но Евролига не хочет даже пробовать. Они все отвергают. Это похоже на саботаж», — приводит слова Кириленко литовский медиаресурс 15min.lt.

Информация «ЛК»