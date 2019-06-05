Киркилас: коалиция из «аграриев», «социал-трудовиков» и ПС не сможет работать

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Лидер Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гядиминас Киркилас во вторник предупредил, что правящая коалиция из его партии, «аграриев» и представителей партии «Порядок и справедливость» (ПС) работать не сможет, потому что у нее не будет большинства в сейме.

Эти три партии ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС). Эта партия обещала дать ответ только в пятницу.

«У нас не будет большинства, пока они не подтвердят. Ведь мы начали эти переговоры для того, чтобы иметь большинство в правительстве. Нынешняя ситуация очень выгодна оппозиции, когда можно доставать карточки для голосования, блокировать законы. В таких условиях, особенно перед выборами, никакая правящая коалиция работать не может», — сказал Г. Киркилас журналистам после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой.

И все же политик выразил надежду, что договориться с ИАПЛ-СХС удастся. Но отметил, что имеется и запасной план.

«У нас есть план Б. Но говорить об этом рано, потому что это ухудшит условия наших переговоров», — сказал лидер «социал-трудовиков».

Если ИАПЛ — СХС в пятницу даст положительный ответ, то окончательно договориться о коалиции можно будет на следующей неделе.

И все же Г. Киркилас сказал, что «гарантий, что мы договоримся, нет». По его словам, переговорщики предлагают ИАПЛ — СХС такие же условия участия в большинстве, как и всем, с распределением постов соответственно численности фракций.

У Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), ЛСДТП и ПС в сейме 69 мандатов из 141, включая мандат председателя сейма. В случае присоединения ИАПЛ у такого большинства будет 77 голосов.

В меморандуме коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Свярнялис. Пост председателя сейма достается «социал-трудовикам». То есть нынешнего спикера Виктораса Пранцкетиса предстоит заменить.

По словам председателя «социал-трудовиков», С. Сквярнялис по сути согласен с тем, чтобы его партия получила портфель министра социальной защиты и труда. В общей сложности ЛСДТП хочет получить три министерских портфеля.

BNS