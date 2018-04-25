Китай готовится к введению ответных пошлин на товары из США

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Министерство торговли Китая в пятницу опубликовало план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около 60 млрд долларов в год.

Размер пошлины будет варьироваться от 5% до 25%. Аналогичный по содержанию докумен опубликовало и министерство финансов КНР, сообщает «Интерфакс» .

«Меры США без разбора нарушают правила и международные обязательства Всемирной торговой организации (ВТО), тем самым еще больше ущемляя законные права и интересы, которые есть у Китая в соответствии с правилами ВТО, и серьезно угрожают экономическим интересам и безопасности Китая», — отмечает министерство торговли.

Китайские ответные меры, затрагивающие 5207 статей импорта из Штатов, будут введены, как только США реализуют свои угрозы. Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов — по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай в ответ призвал США не заниматься шантажом в сфере торговли и не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.

К пресс-релизу китайского министерства торговли прилагаются четыре документа, перечисляющие товары, которые могут быть обложены пошлинами по ставкам 5%, 10%, 20% и 25%. Значительный объем товаров относится к сельскохозяйственной продукции, также в списках широко представлены химикаты, металлы и изделия из них.

Так, 25%-ные тарифы грозят сжиженному природному газу из США, урану, различным видам мяса и мясной продукции, рыбы, чая, кофе и соков.

Белый дом не придал особого значения заявлениям китайской стороны. «Вместо возмездия Китаю следовало бы решать долгосрочные проблемы, связанные с его нечестной торговой практикой», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

А главный советник президента США по экономику Лоуренс Кадлоу счел ответные меры Китая несущественными, назвав КНР страной со слабеющей экономикой и падающей валютой.

NEWSru.com