Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов

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Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы, востребованные в высокотехнологичных отраслях, в качестве козыря в разрастающейся торговой войне с США.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету South China Morning Post.

Издание обратило внимание на факт посещения председателем КНР Си Цзиньпином предприятия JL Mag Rare-Earth в восточной провинции Цзянси — объекта производства редкоземельных металлов. Китайского лидера в поездке сопровождал вице-премьер Госсовета Лю Хэ, который возглавлял китайскую делегацию на торговых переговорах с Вашингтоном.

По мнению экспертов, визит посылает сигнал о том, что Пекин может использовать редкоземельные металлы как козырь в торговой войне с США, а также свидетельствует о готовности властей оказывать поддержку этой отрасли. После поездки Си Цзиньпина акции китайских производителей данной продукции продемонстрировали стремительный рост. В частности, ценные бумаги компании China Rare Earth Holding на Гонконгской фондовой бирже во вторник взлетели на 108 процентов.

КНР — крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов и ключевой их поставщик в США. Страна удовлетворяет до 80 процентов глобального спроса на это сырье, чрезвычайно востребованное в высокотехнологичных сферах. К этой группе относятся 17 элементов, используемых в электронике, химической, автомобильной промышленности, оптике, технологиях военного назначения и многих других сферах. В 2018 году в КНР было добыто 120 тыс. тонн редкоземельных элементов — около 71 процента общемирового производства.

Как отмечает газета, США намеренно исключили эту категорию стратегически важных сырьевых товаров из списка продукции китайского экспорта, которая будет подлежать повышенным пошлинам.

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