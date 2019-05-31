Китай назвал развязывание торговых споров «экономическим терроризмом»

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Провоцирование торговых споров — это откровенный экономический терроризм, заявил высокопоставленный китайский дипломат на фоне обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами в Пекине, заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй сказал, что Китай выступает против использования торговых санкций, пошлин и протекционизма.

«Мы выступаем против торговой войны, но не боимся ее. Такое намеренное провоцирование торговых конфликтов является откровенным экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей», — сказал Чжан в ответ на вопрос о торговой войне с США.

«Это торговое столкновение окажет серьезное негативное влияние на развитие и восстановление мировой экономики», — заявил Чжан, отметив, что в торговых войнах не бывает победителей.

США 10 мая повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10 до 25 процентов. Кроме того, Вашингтон начал подготовку к введению повышенных пошлин на импорт китайских товаров еще на 300 млрд долларов.

Китай в ответ объявил о введении повышенных пошлин на американские товары на сумму 60 млрд долларов с 1 июня.

Кроме того, в мае Министерство торговли США решило внести китайскую технологическую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в «черный список», ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

Китай намекнул, что он может использовать свое доминирующее положение в качестве поставщика редкоземельных элементов как оружие в торговой войне. Редкоземельные элементы используются для производства множества товаров от высокотехнологичной потребительской электроники до военной техники.

Газета China Daily в четверг написала, что «было бы наивно думать, что в распоряжении Китая нет других контрмер, кроме ограничения экспорта редкоземельных металлов».

«Как подтвердили китайские чиновники, у них есть набор инструментов, достаточно большой, чтобы решить любую проблему, которая может возникнуть по мере эскалации торговой напряженности, и они готовы дать отпор любой ценой», — говорится в редакционной статье.