Китай назван одним из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики

🔊 Воспроизвести

Китай вошел в число мировых лидеров в области развития возобновляемых источников энергии. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), в перспективе Китай может стать мировой сверхдержавой в сфере зеленой энергетики.

В докладе «Новый мир: геополитика преобразования энергии, основанная на возобновляемых источниках энергии» отмечается, что Китай имеет больше всего шансов возглавить глобальный переход на возобновляемые источники энергии. Уже сейчас страна считается самым крупным в мире производителем и поставщиком ветряных турбин, солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей.

Активные разработки в сфере зеленой энергетики позволили Китаю улучшить свои геополитические позиции. Взяв курс на производство собственной энергии из возобновляемых источников, Китай снижает свою зависимость от импорта топлива и связанные с ней экономические риски. Кроме того, как ведущий экспортер новых энергетических технологий Китай приобретает преимущество в торговом балансе.

Авторы доклада также отмечают, что в настоящее время рынок технологий производства экологически чистой энергии отличается небольшим количеством игроков. В связи с этим есть риск, что страны, не контролирующие ключевые энергетические технологии, могут попасть в зависимость от передовых держав. Однако лидеры в сфере возобновляемой энергетики вряд ли достигнут такого же доминирования на рынке, как некогда лидеры в области углеводородного топлива, поскольку возобновляемые источники энергии распространены повсеместно.

belta.by