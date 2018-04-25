Китай пообещал увеличить закупки у США

В ходе торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились в среду, 9 января, Пекин пообещал существенно увеличить закупки американских товаров. Об этом говорится в заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Речь идет о закупках сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции, однако точных данных о достигнутых в этом вопросе договоренностей нет.
Отмечается, что стороны рассмотрели способы «достижения справедливости, взаимной выгоды и сбалансированности торговых отношений».
Представители двух стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения, отмечают в офисе торгового представителя США.
Американская делегация подготовит руководящие указания для следующих шагов по итогам переговоров после возвращения в Вашингтон.
Ранее Китай заявил о завершении торговых переговоров с США, а о результатах пообещал проинформировать позже.
Напомним, двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам стартовали 7 января.
9 января американский СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках.
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