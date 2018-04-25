Китай пошел на уступки в торговом споре с США

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Китай пошел на беспрецедентные уступки в торговом споре с США, сообщает Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в американском правительстве.

В частности, Пекин согласен на уступки в технологической сфере по целому ряду вопросов, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к передаче технологий.

По словам одного из источников, новые предложения Пекина предполагают более масштабные изменения, чем любые условия, излагавшиеся ранее китайской стороной.

«Если посмотреть на тексты месячной давности и сравнить их с сегодняшним, то мы сделали шаг вперед во всех сферах. Однако мы еще не достигли всего, чего хотим», — заявил один из собеседников агентства.

Как известно, работа над письменным соглашением США и Китая о торговле ведется по шести направлениям: принудительная передача технологий и кибербезопасность, права интеллектуальной собственности, услуги, валюта, сельское хозяйство, а также нетарифные барьеры торговли.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Заключение торговой сделки ожидается при личной встрече лидеров стран, которая должна была состояться в марте, но отложена на апрель.

korrespondent.net