Китай поставил США условие по торговым переговорам

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Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.

На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.

«Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными», — заявил Ван И.

Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

На прошлой неделе прошел новый раунд торговых переговоров, которые завершились решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о «народной торговой войне».

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

korrespondent.net