Китай повысит пенсию по старости

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Власти Китая повысят в 2019 году размер базовой пенсии по старости, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения и финансов, с начала текущего года среднемесячная выплата пенсионерам, которые работали на предприятиях, в государственных учреждениях и в непроизводственных единицах, была увеличена на 5 процентов.

Государственный совет (правительство) КНР решил сохранить в этом году пятипроцентное увеличение пенсии. Оно касается 118 миллионов пенсионеров.

Директор Института соцобеспечения при минтруда Цзинь Вэйган пояснил, что при этом учитываются такие факторы, как повышение средней заработной платы и рост потребительских цен.

Чиновник отметил, что в этом году темпы роста пенсий были ниже, чем в 2017 году (тогда они составили 5,5 процента). Причинами стали замедление экономического роста и быстрое старение общества. Это приводит к более тяжелой нагрузке на пенсионные фонды.

При этом, по словам Цзинь Вэйгана, более медленные темпы роста способствуют устойчивому развитию пенсий.

В конце февраля в Китае сосчитали получателей пенсионной страховки. По состоянию на конец 2018 года пенсионным страхованием были охвачены 523,92 миллиона жителей.

По оценкам правительства КНР, к 2020 году число людей старше 60 лет в Китае достигнет 255 миллионов человек. Это 17,8 процента от общей численности населения страны. Китайские демографы прогнозируют ситуацию, когда на одного пенсионера будет работать всего два жителя трудоспособного возраста.

В период с 2005 по 2015 год Китай повышал пенсии как минимум на 10 процентов в год, а в 2016 году темпы снизились. Согласно официальным данным, с 2005 по 2016 год среднемесячная выплата пенсий работавшим на предприятиях пенсионерам выросла до 2,4 тысячи юаней.