Китай выразил протест Канаде

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Китай выразил решительный протест и сделал представление Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Об этом сообщил представитель китайского МИД Лу Кан.

Напомним, 1 марта Канада начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.

«Китай в связи с началом канадской стороной так называемого официального процесса экстрадиции Мэн Ваньчжоу уже выразил резкое неудовлетворение и заявил решительный процесс, сделал серьезное представление», − заявил дипломат.

Он указал, что позиция Китая по делу Ваньчжоу четкая и решительная: ее задержание по запросу США «является серьезным нарушением законных прав гражданки КНР».

Кан призвал США незамедлительно отозвать ордер на арест и требование о ее передаче, а от Канады потребовал освобождения китайской гражданки.

Как сообщалось ранее, 1 декабря финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признает.

korrespondent.net