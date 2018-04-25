Китай запустил ракету с тремя спутниками на борту

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korrespondent.net

Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель Шуанцюйсянь-1 SQX-1Z с тремя спутниками на борту. Об этом сообщает агентство Синьхуа в среду, 5 сентября.

Старт ракеты-носителя, разработанной частной компанией i-Space со штаб-квартирой в Пекине, был осуществлен в 13.00 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ракета вывела в суборбитальное пространство три спутника. Один из них успешно вернулся на Землю при помощи парашюта.

Этот запуск стал первым в истории полетом ракет серии SQX. После выхода на рынок ракеты-носители этой серии будут использоваться для коммерческих запусков малых спутников.

Ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) презентовала свою новую микроракету Цзелун-1.