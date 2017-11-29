Китайцы будут создавать в Белоруссии конкурента литовскому заводу холодильников Snaige

Белоруссия обсуждает с китайской компанией Midea Group пять инвестиционных проектов, стоимость которых будет достигать 500–550 млн. долларов (421–462 млн. евро), один из которых связан с производством холодильников. Если планы будут проведены в жизнь, то конкуренция на рынке холодильников только увеличится, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Появление еще одного конкурента не лучшая новость не только для Snaige, но и для других производителей холодильников. Конкуренция в отрасли производства холодильников в Европе и так очень велика, а прибыльность – низкая”, – говорит маркетинговый директор Snaige Рута Пятраускене.

На ее взгляд, любому новичку, который придет на рынок, будет непросто. Кроме того, не ясно, появится ли китайский бренд, или же холодильники и в дальнейшем будут производиться под белорусским брендом.

BNS

Метки: Midea Group, Snaigė, Литва