  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.29 Текущий номер: N47 (1187) 23 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Китайцы будут создавать в Белоруссии конкурента литовскому заводу холодильников Snaige

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 29, 15:00   |   Комментариев: 0

Белоруссия обсуждает с китайской компанией Midea Group пять инвестиционных проектов, стоимость которых будет достигать 500–550 млн. долларов (421–462 млн. евро), один из которых связан с производством холодильников. Если планы будут проведены в жизнь, то конкуренция на рынке холодильников только увеличится, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Появление еще одного конкурента не лучшая новость не только для Snaige, но и для других производителей холодильников. Конкуренция в отрасли производства холодильников в Европе и так очень велика, а прибыльность – низкая”, – говорит маркетинговый директор Snaige Рута Пятраускене.

На ее взгляд, любому новичку, который придет на рынок, будет непросто. Кроме того, не ясно, появится ли китайский бренд, или же холодильники и в дальнейшем будут производиться под белорусским брендом.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿