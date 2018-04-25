Китайские инвестиции следует внимательно оценивать

🔊 Воспроизвести

После предупреждений литовской разведки о том, что в стране все активней действуют китайские разведслужбы, премьер отметил, что предлагаемые Китаем инвестиции в Литве и их возможные угрозы должны внимательно оцениваться.

«Трудно комментировать детали, поскольку я располагаю и публичным отчетом, и информацией, которая предоставляется постоянно не публично, но мы действительно оцениваем эти угрозы, которые названы, особенно, если речь идет о возможным инвестициях, мы слышим много различных разговоров и легенд о том, что кто-то должен придти в Клайпедский порт», – сказал в четверг глава правительства в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он напомнил, что в Литве принят закон, действует рабочая группа о оценке инвестиций с точки зрения национальной безопасности.

«Пока нет крупных попыток, реальных инвестиций (из Китая – BNS). А если они будут, то мы действительно оценим это очень ответственно, и я не думаю, что могли бы поступить так, чтобы в стратегические и важные для национальной безопасности объекты страны пришел инвестор, надежность которого может вызывать какие-то сомнения», – пояснил премьер.

Угрозу шпионажа китайской разведки национальной безопасности литовские спецслужбы называли впервые – об этом говорится в опубликованном на этой неделе ежегодном отчете об угрозах нацбезопасности, подготовленном Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при министерстве обороны.

Гдава ДГБ Дарюс Яунишкис во вторник заявил, что Китай в Литве основном интересуется секторами путей сообщений и энергетики.

Двухсторонние связи Литвы и Китая не очень интенсивны, в данный момент в основном идут дискуссии об инвестициях в Клайпедский порт.

BNS