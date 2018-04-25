Китайский Новый год наступит 5 февраля

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Китайский Новый год — год жёлтой земляной свиньи — наступит 5 февраля.

Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый год в Китае выпадает на разные даты — между 21 января и 20 февраля.

В 2019 году для четверти населения нашей планеты Новый год — год свиньи — наступит 5 февраля. На улицах и в домах жителей материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня уже появляются праздничные украшения. С нетерпением ждут праздника в Сингапуре, Южной Корее и китайских кварталах всего мира!

Новый год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьёй. Сами китайцы называют Новый год праздником Весны, а история этого праздника насчитывает более 4000 лет.

Традиционно праздничные гулянья длятся 16 дней. В 2019 году в Китае Новый год продлится с кануна Нового года по 19 февраля (Праздник Фонарей). Официальные выходные в стране – с 4 по 10 февраля 2019 года.

azertag.az