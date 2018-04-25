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При реконструкции музыкального театра в Клайпеде нашли клад с грошами Прусского королевства. Об этом сообщило издание Lietuvos žinios.

После сноса театральной пристройки выяснилось, что она стояла на руинах оборонительного укрепления, которое существовало до середины XVIII столетия. На месте обнаружили серебряные монеты.

«В одной кучке в грязи лежали гроши Прусского королевства, отчеканенные в 1780 году. Совершенно неясно, как они там оказались. В городе обнаружить такой клад из монет удается редко», — рассказала археолог Алма Лекнюте.

На месте раскопок также нашли сохранившиеся печные изразцы XVII века с изображением двуглавого орла, старые кожаные сапоги, бутылки с напитками и другие вещи.

Они пополнят фонды Музея истории Малой Литвы.

Информация «ЛК», BNS