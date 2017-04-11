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Klaipedos nafta будет сотрудничать с бельгийским оператором терминала СПГ Fluxys

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 11, 17:25   |   Комментариев: 0

Литовская компания перевалки углеводородов Klaipedos nafta будет сотрудничать с бельгийским терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Зебрюгге Fluxys в сфере проектов СПГ малого объема и создания инфраструктуры в Европе.

Во вторник в Голландии компании подписали меморандум взаимопонимания, сообщила Klaipedos nafta , которая также управляет терминалом СПГ.

“Этот меморандум предоставит возможности для активной работы компаний не только в регионе Балтийского моря, но и для совместного выхода в более глубокие воды. Клайпеда также станет полноценным распределительным центром СПГ в цепочке поставок этого вида топлива в Европе и Скандинавии”, – отметил в пресс-релизе министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас.

Между тем, глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс отметил, что опыт бельгийцев на рынке СПГ будет полезным в деле организации эффективного центра СПГ   в Литве с региональными функциями.

Сейчас Klaipedos nafta реализует проект распределительной станции СГП, стоимостью 27,7 млн. евро. Ожидается, что в августе этого года станция начнет работать не на полную мощность, а весь объем планируется задействовать с января 2018 года.

BNS

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