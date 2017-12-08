Klaipedos nafta инвестирует в причалы до 21 млн. евро

Литовская компания перевалки нефти с сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta инвестирует в реконструкцию причалов до 20,9 млн. евро (с НДС).

В среду акционеры компании одобрили решения правления о реконструкции двух причалов порта на сумму, не превышающую 16,5 млн. евро (без НДС).

Построенные в 1963–1964 годах причалы планируется углубить до 17 метров, а нефтетерминал сможет одновременно принимать не два, а три танкера. Klaipedos nafta инвестирует в супраструктуру причалов, а дирекция порта намерена инвестировать их инфраструктуру.

Klaipedos nafta намерена инвестировать в развитие нефтетерминала 49,5 млн. евро, планирует оборудовать 12 новых хранилищ для светлых нефтепродуктов, в новую эстакаду разгрузки, проложить железнодорожное полотно.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Литва, СПГ