Klaipedos nafta отгрузит рекордно большой объем мазута

У причала компании по погрузкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta пришвартовался танкер Nordic Passat, на который планируется загрузить рекордной большой объем мазута – до 110 тыс. тонн.

Это крупнейший в истории предприятия груз мазута, предназначенный для главного клиента компании – Orlen Lietuva. В прошлом году рекордно большой объем мазута (108 тыс. тонн) был загружен на танкер Minerva Doxa, сообщила компания.

“Поскольку дирекция Клайпедского порта планирует реконструировать причалы, в будущем у нас появится возможность принимать более крупные танкеры и увеличить объемы погрузок нефтепродуктов на них”, – сказал временный глава предприятия Марюс Пулкаунинкас.

Танкер Nordic Passat впервые пришвартован у причала компании. Этот танкер длиной 274 м и вместимостью 164,2 тыс. тонн, который ходит под флагом Маршалловых островов, по своим параметрам является стандартным судном, которое принимает Klaipedos nafta.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Orlen Lietuva, Литва, мазут