Klaipedos nafta собирается инвестировать в реконструкцию причалов до 21 млн. евро

Компания по погрузкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta собирается инвестировать в реконструкцию причалов до 20,9 млн. евро (с НДС).

Компания сообщила, что 6 декабря акционерам будет предложено утвердить решение правления о реконструкции двух причалов порта.

Построенные в 1963–1964 годах причалы намечается углубить до 17 метров, а нефтетерминал сможет одновременно принимать не два, а три танкера.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta намерена инвестировать в развитие терминала 49,5 млн. евро, намечает оборудовать 12 новых резервуаров для светлых нефтепродуктов, построить новую эстакаду для их разгрузки, проложить железную дорогу.

BNS

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