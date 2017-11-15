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Klaipedos nafta собирается инвестировать в реконструкцию причалов до 21 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 15, 13:00   |   Комментариев: 0

Компания по погрузкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta собирается инвестировать в реконструкцию причалов до 20,9 млн. евро (с НДС).

Компания сообщила, что 6 декабря акционерам будет предложено утвердить решение правления о реконструкции двух причалов порта.

Построенные в 1963–1964 годах причалы намечается углубить до 17 метров, а нефтетерминал сможет одновременно принимать не два, а три танкера.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta намерена инвестировать в развитие терминала 49,5 млн. евро, намечает оборудовать 12 новых резервуаров для светлых нефтепродуктов, построить новую эстакаду для их разгрузки, проложить железную дорогу.

BNS

Метки: 

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