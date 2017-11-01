Klaipedos nafta в этом году надеется работать не менее прибыльно, чем в прошлом

Компания-оператор погрузок нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta надеется в этом году получить чистой прибыли столько же, сколько в прошлом году, или немного больше (в прошлом году ее чистая прибыль была 13,8 млн. евро).

“Результаты должны быть такими же или выше по сравнению с прошлым годом”, – сказал на интернет-презентации результатов за 9 месяцев финансовый директор компании Марюс Пулкаунинкас.

По его словам, после того, как Россия прекратила ограничивать поставки нефти Беларуси, ощущается рост погрузок нефтепродуктов и ожидается, что в четвертом квартале погрузки будут такими же, как и в третьем квартале.

“Мы надеемся, что в плане объемов погрузок никаких важных изменений не произойдет”, – уверял М. Пулкаунинкас.

Чистая прибыль Klaipedos nafta за девять месяцев была 12,318 млн. евро – на 5,6% меньше, чем в прошлом году (13,042 млн. евро), выручка была 79,498 млн. евро – на 1% меньше (80,284 млн. евро).

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe – 10,24%.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Литва, Марюс Пулкаунинкас