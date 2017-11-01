Компания-оператор погрузок нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta надеется в этом году получить чистой прибыли столько же, сколько в прошлом году, или немного больше (в прошлом году ее чистая прибыль была 13,8 млн. евро).
“Результаты должны быть такими же или выше по сравнению с прошлым годом”, – сказал на интернет-презентации результатов за 9 месяцев финансовый директор компании Марюс Пулкаунинкас.
По его словам, после того, как Россия прекратила ограничивать поставки нефти Беларуси, ощущается рост погрузок нефтепродуктов и ожидается, что в четвертом квартале погрузки будут такими же, как и в третьем квартале.
“Мы надеемся, что в плане объемов погрузок никаких важных изменений не произойдет”, – уверял М. Пулкаунинкас.
Чистая прибыль Klaipedos nafta за девять месяцев была 12,318 млн. евро – на 5,6% меньше, чем в прошлом году (13,042 млн. евро), выручка была 79,498 млн. евро – на 1% меньше (80,284 млн. евро).
Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe – 10,24%.
Метки: Klaipėdos nafta, Литва, Марюс Пулкаунинкас