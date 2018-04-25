Клайпеда принимает гигантские океанские суда

В воскресенье, вечером, в Клайпеду из Гамбурга пришло судно-контейнеровоз с рекордными для литовского порта параметрами. Длина построенного в 2008 году судна MSC Francesca, работающего под панамским флагом, составляет 363 м, ширина 46 м. Но этот рекорд, как утверждают в грузовой компании «Клайпедос Смяльте», долго не продержится. Через пару недель здесь ожидают прибытия контейнеровоза длиной 366 м и вместимостью свыше 13 тыс контейнеров. Так для Клайпедского порта началась эра регулярного приема гигантских океанских судов.

Мечта клайпедских портовиков стать контейнерным хабом (англ. Container Hub), то есть центром распределения морских контейнеров, как голландский порт Роттердам или немецкий Гамбург, начала воплощаться в 2008 году со строительством этого центра в компании «Клайпедос Смяльте». Ее основной акционер, швейцарская Terminal Investment Limited (TIL) инвестировала в это строительство, в расширение складских площадок, а также в техническую модернизацию более 75 млн евро.

Дирекция Клайпедского порта в 2018-2019 гг. вкладывает в проект строительства центра распределения контейнеров, три из пяти этапов которого завершены еще три года назад, более 60 млн евро. Это модернизация инфраструктуры контейнерного терминала, дноуглубление, строительство 500-метрового специализированного причала и двуровневого перекрестка в районе ул. Нямуно, прокладка подъездных железнодорожных путей.

Притормозить строительство двух последних этапов центра рапределения контейнеров пришлось, по словам генерального директора «Клайпедос Смяльте» Римантаса Юшки, из-за карусели санкций между Россией и Западной Европой и, как следствие, спада торговли.

«Вторая в мире по величине контейнерная линия MSC — акционер компании TIL-включила в мае Клайпеду в маршруты своих океанских судов на австралийской и индийско-африканской линиях. Наш порт будет конечным в этой транспортной цепи. Таким образом литовские, белорусские, украинские производители будут иметь уникальную возможность экспортировать свои товары прямо в Испанию, Италию, Австралию, Сингапур, Саудовскую Аравию и страны Восточной Африки без перегрузки на фидерные суда в Западной Европе. До недавнего времени это было возможно только в польском Гданьске. Список океанских судов на Клайпеду еще будет корректироваться, но мы надеемся, что контейнеровозы длиной 365 м и вместимостью 13 тыс. TEU (условных 20-футовых морских контейнеров. – Прим. ред.) станут регулярно появляться в литовском порту. Если в первом квартале мы принимали по одному океанскому судну в неделю, то с мая – по 4-7 таких судов. В мае принято 18 контейнеровозов. Ежемесячно принимая по 15 и более судов, дирекция порта получит как минимум вдвое больше портовых сборов», – сообщил Р. Юшка.

По его расчетам, в этом году вполне реально перегрузить 350-370 тыс. TEU, в следующем – 500 тыс., а в 2021 году достичь и миллиона. На решение компании MSC включить Клайпеду в маршрут своих линий, как думает Р. Юшка, повлияло и то, что «Клайпедос Смяльте» в прошлом году показала наилучший результат по темпам перегрузки среди 38 терминалов компании TIL: 37 контейнеров в час одним краном. В этом году клайпедчане заняли в конкурсе второе место.

Кстати, о квалификации работников компании. Докеров-крановщиков она готовит в своем учебном центре. Сейчас в компании работают 95 специалистов, занимающихся грузовыми работами. В ближайшие три месяца следует обучить еще 60 докеров-крановщиков и людей другой специализации.

Но не все зависит от портовиков. На привлекательность порта влияет, например, и организация таможенных процедур. По словам Р. Юшки, компанию озадачило решение сосредоточить в бухте Малку таможенный контроль для грузов со всего региона. Это значит, что линейные контейнеровозы будут простаивать в очереди, тогда как каждый час их стоянки в порту обходится очень дорого. Портовики надеются, что власти отменят это недальновидное решение. Кроме того, могут возникнуть проблемы с мороженой продукцией, идущей на Россию: россияне требуют, чтобы пломбы на контейнерах были оригинальными, что препятствует ветеринарному контролю в Клайпеде. Эти и другие проблемы следует решать уже сейчас, в начале бурного роста контейнерных грузопотоков.

«Подтверждается общемировая тенденция: параметры морских судов быстро растут, и порты должны быть к этому готовы. Мы тоже готовимся, потому что без развития портовых мощностей наши нынешние возможности к 2025 году будут исчерпаны. Есть амбиции углубить входной канал до бывшей международной переправы до 16 м, чем займемся в следующем году. Завершена подготовка общего плана расширения Клайпедского порта, предусматривающего строительство аванпорта. Это тоже в общемировых тенденциях – уже десяток лет, как ведущие порты Запада устремились в море, создавая там насыпные территории для грузовых терминалов. По этому пути идут Роттердам, Гданьск, бельгийский Зебрюгге, французский Гавр и др.», – сказал глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус на пресс-конференции в минувший четверг.

Но впереди выборы, и некоторые политики, как отметил А. Вайткус, уже пробуют заработать популистские очки на критике планов порта.

«Будто этим политикам невдомек, что люди бегут из страны из-за отсутствия работы и низкого прожиточного уровня. В порту зарплаты в 2,5 раза выше среднестатистических. Тем, кто спрашивает, какая польза от порта, отвечу: 24% городского бюджета – это доходы от налогов порта. В прошлом году портовый сегмент пополнил государственную казну на 800 млн евро», – отметил генеральный директор дирекции Клайпедского порта.

За 5 месяцев этого года порт обработал 18,22 млн тонн грузов – на 5,8% или на 1 млн тонн больше, чем за 5 месяцев 2017 года. Перегружено 236 тыс.TEU – рост 29,2%. В мае рост грузопотоков составил 6,3%, обработано 66 116 TEU. Доходы дирекции порта выросли на 1 млн евро по сравнению с 5 мес. 2017 года, когда они составляли 23,9 млн евро.

ПОДПИСЬ к фото: Выгрузив доставленные в Клайпеду контейнеры и взяв на борт новые, что в общем составило 1800 TEU, судно MSC Francesca в понедельник в 16 час. вышло в море.

Елена ЛИСТОПАД