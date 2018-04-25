Клайпеда снизит портовые сборы

С целью создания более благоприятных условий для заходящих в Клайпедский государственный морской порт контейнерных судов Министерство сообщения Литвы предложило уменьшить портовый сбор для судов общей вместимостью свыше 60 000 регистровых тонн.
Министерство сообщения предложило применяемые в Клайпедском порту величины сборов (судовых, навигационных, береговых, санитарных, акватории порта) для контейнеровозов общей вместимостью свыше 60 000 регистровых тонн подсчитывать не по вместимости, указанной в международном свидетельстве о размерах судна, а по максимальной величине 60 000 регистровых тонн.
Такую максимальную величину предлагается установить, исходя из того, что в настоящее время из-за параметров инфраструктуры Клайпедского порта – недостаточной глубины – нет возможности полностью загружать более крупные суда. Уменьшенный сбор соответствовал бы наибольшему возможному количеству погрузки контейнеров в порту, говорится в сообщении министерства.В этом году в Клайпедском порту значительно увеличились объёмы погрузки и распределения контейнеров. Количество погруженных за месяц контейнеров с начала года вырос более чем вдвое – с 38 571 TEU в январе до 81 886 TEU в августе. Кроме того, зарегистрированы две новых контейнерных линии. У почти 90% контейнерных судов, плавающих по этим линиям, общая вместимость свыше 60 000 регистровых тонн. Только в мае-июне в порт зашли 22 судна такой величины.
Меньшие сборы, установленные, исходя из фактических возможностей погрузки судна в Клайпедском порту, помогло бы порту конкурировать с соседними портами, помогли сохранить существующие и привлечь новые контейнерные судоходные линии.Например, в Гданьском морском порту, который является одним из основных контейнерных распределительных центров в регионе Балтийского моря, сборы с контейнерных судов в 2-3 раза меньше. По ныне действующему порядку сумма сборов с контейнеровоза общей вместимостью.