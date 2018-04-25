Клайпеда снизит портовые сборы

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С целью создания более благоприятных условий для заходящих в Клайпедский государственный морской порт контейнерных судов Министерство сообщения Литвы предложило уменьшить портовый сбор для судов общей вместимостью свыше 60 000 регистровых тонн.

Предложение по совершенствованию принципов применения портовых сборов передано на обсуждение Правительству Литвы.

«В настоящее время применяемые в Клайпедском порту сборы для больших контейнерных судов значительно больше, чем в соседних портах, поэтому обоснованное их снижение поощрило бы судоходство и создало привлекательные конкурентные условия для осуществляющих погрузку и распределение контейнеров в порту предприятий. Вероятно, что после уменьшения сборов судоходство интенсифицировалось бы не только на межконтинентальных, но и на других судоходных линиях, поэтому Клайпедский порт за год мог бы получить примерно на 3,5 млн. евро больше доходов», — сказал министр сообщения Рокас Масюлис.



Министерство сообщения предложило применяемые в Клайпедском порту величины сборов (судовых, навигационных, береговых, санитарных, акватории порта) для контейнеровозов общей вместимостью свыше 60 000 регистровых тонн подсчитывать не по вместимости, указанной в международном свидетельстве о размерах судна, а по максимальной величине 60 000 регистровых тонн.

Такую максимальную величину предлагается установить, исходя из того, что в настоящее время из-за параметров инфраструктуры Клайпедского порта – недостаточной глубины – нет возможности полностью загружать более крупные суда. Уменьшенный сбор соответствовал бы наибольшему возможному количеству погрузки контейнеров в порту, говорится в сообщении министерства.В этом году в Клайпедском порту значительно увеличились объёмы погрузки и распределения контейнеров. Количество погруженных за месяц контейнеров с начала года вырос более чем вдвое – с 38 571 TEU в январе до 81 886 TEU в августе. Кроме того, зарегистрированы две новых контейнерных линии. У почти 90% контейнерных судов, плавающих по этим линиям, общая вместимость свыше 60 000 регистровых тонн. Только в мае-июне в порт зашли 22 судна такой величины.

Меньшие сборы, установленные, исходя из фактических возможностей погрузки судна в Клайпедском порту, помогло бы порту конкурировать с соседними портами, помогли сохранить существующие и привлечь новые контейнерные судоходные линии.Например, в Гданьском морском порту, который является одним из основных контейнерных распределительных центров в регионе Балтийского моря, сборы с контейнерных судов в 2-3 раза меньше. По ныне действующему порядку сумма сборов с контейнеровоза общей вместимостью.

131 771 регистровых тонн составляет 72 100 евро, в Гданьском порту – 25 100 евро (на 65,2% меньше). С изменением принципа применения сборов в Клайпедском порту сумма сборов с такого судна составила бы 36 300 евро, т.е. уменьшилась бы на 47%. По подсчётам авторов предложения, сумма скидок за год составила бы до 750 000 евро, однако выгода была бы значительно выше.

Можно, однако, заметить, что и при новом порядке сбор с супер-контейнеровоза в Клайпеде был бы на 31,4% больше, чем в Гданьске. При этом в Гданьске судно может загружаться полностью.

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