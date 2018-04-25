 Клайпеда страдает от пыли и смрада

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Вместо того, чтобы наслаждаться теплыми летними деньками, задыхающиеся от пыли и смрада клайпедчане вот уже месяц пытаются выяснить, кто их травит и как найти на виновных управу.

«Хайли лайкли»

Измученные жители объединяются в сообщества, устраивают ночные рейды на предприятия, подозреваемые во вредных выбросах в атмосферу, создают в соцсетях сайты, собирают подписи для обращения в прокуратуру, звонят в самоуправление и природоохранные инстанции, вызывают на места журналистов. Словом, бьют во все колокола.

Нельзя сказать, что этот набат власти не слышат. Слышат, реагируют. В своей манере. Собираются на заседания, совещания. Но вот уже и август на исходе, а жители южной части Клайпеды по-прежнему боятся открывать окна и не выходят на балконы – от зловония кружится голова. А в северной части люди задыхаются от пыли и выкладывают в соцсети фото своих чумазых детишек в почерневших памперсах – грязь толстым слоем оседает на полах, мебели, подоконниках их квартир.

И самое удивительное: за целый месяц конкретные виновники страданий клайпедчан так и не установлены. Более того, Национальный центр общественного здоровья (NVSC) сообщил информационному агентству BNS, что произведенные исследования воздуха в южной части города «не выявили превышения установленных норм гигиены, хотя неприятный запах все же ощущается». Вот такой парадокс: вонь стоит, но все в норме.

На подозрении у жителей южного района Клайпеды – несколько предприятий, которые исподтишка в ночное время могли бы своими вредными выбросами «испортить воздух». Хайли лайкли (рус. «очень вероятно». – Прим. ред.), как говорится. Зловоние, и правда, как из канализации, по словам одних жителей. Или как от протухших яиц, по мнению других. Активисты не раз подъезжали к очистным сооружениям АО «Клайпедос вандуо», к компании по переработке органических отходов «Бранда», к предприятию по переработке рапса «Местилла», даже к городской свалке. Принюхавшись, признавали, что запах хоть и неприятный, но не тот и не такой силы, от которого страдает весь спальный район.

Значит, на подозрении остается порт? У клайпедчан это уже традиция такая – видеть все зло, обвинять во всех грехах порт.

«Кто виноват? Конечно, порт!»

«Черт его знает, что они там грузят-выгружают. Никто не знает, за высокими заборами ничего не видно. А грохот слышен каждую ночь. От лязга металла уснуть невозможно. Может, оттуда, из порта, и вонь идет. Они рекорды ставят, забирают у соседей все вредные грузы, а мы страдаем», — горячился один таксист, живущий в южной части города.

Правда, по информации директора Клайпедского департамента NVSC Римантаса Пилипавичюса, произведенные 10 августа замеры в северной части города рядом с портом показали, что «концентрация пыли в воздухе значительно превышает нормы, в ней обнаружен оксид железа. Производится идентификация источника загрязнения».

Но и без идентификации понятно, что это портовая компания KLASCO. Замеры-то проводились рядом с ней. Да и премьер-министр Саулюс Сквярнялис на недавнем заседании правительства распекал за загрязнение воздуха именно руководителя KLASCO Витаутаса Каунаса. А жители квартала «Витис» еще в начале августа обратились в Клайпедскую апилинковую прокуратуру с требованием остановить деятельность этой портовой компании. Но ведь кто-то же выдал ей разрешение на перегрузку нефтекокса, который и явился источником загрязнения воздуха? Может, этот кто-то и должен возместить жителям квартала материальный и моральный ущерб?

Кстати, об этом – об ответственности контролирующих инстанций и говорил на заседании кабмина, посвященном ситуации в Клайпеде, премьер-министр.

«Бизнес действует так, как ему разрешают контролирующие институции. Если у нас есть министерство, отвечающее за охрану природы, есть другое министерство, ответственное за здоровье жителей, то от этих институций и надо ждать активной работы вместо того, чтобы бороться с последствиями», — раскритиковал чиновников премьер.

Компании KLASCO дали месяц, чтобы она подготовила план по уменьшению вредного влияния на окружающую среду.

«Стремимся уменьшить влияние грузовых работ на загрязненность городского фона, который серьезно пострадал из-за сухого жаркого лета даже в районах, удаленных от порта. Шесть водных пушек регулярно поливают сыпучие грузы, при перегрузке используется специальная стенка, удерживающая пыль. Специальные машины увлажняют и чистят не только свою территорию и подъездные пути, но и улицы квартала «Витис». До 14 сентября будут составлены краткосрочный и долгосрочный планы мероприятий по снижению вреда окружающей среде. KLASCO первой в порту закупила у голландской компании Den Baker Bedrijven технологию работы с пыльными грузами. Экологичный голландский продукт против промышленной пыли Frecocrust уже опробован – им опрыскивается нефтекокс, покрывавшийся до этого брезентом, и образовавшаяся корка задерживает пыль даже при сильном ветре. Компания будет приобретать и другие природоохранные средства и технологии», — говорится в пресс-релизе KLASCO.

За дело берутся городские власти

По мнению В. Каунаса, да и мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, нельзя всю вину за случившееся сваливать на порт и тем более на одну портовую компанию. Эксперты тоже считают, что застарелую проблему загрязнения окружающей среды, которую, кроме портовых предприятий, создают и промышленность Свободной экономической зоны, и тяжелый автотранспорт, а также и легковой автотранспорт, усугубила этим летом небывалая жара, плавящая асфальт и поднимающая пыль в отсутствие дождей.

На совещаниях у мэра Клайпеды побывали руководители многих предприятий, отчитавшиеся о проводимых природоохранных мероприятиях, представители контролирующих инстанций, члены Сейма. Они услышали много обвинений от представителей городских общин.

«Меня удивляют утверждения специалистов природоохраны и центра общественного здоровья, что жалоб от населения практически не поступало и потому не было причин проводить внеплановые исследования и мониторинг. Но ведь проблема-то старая, неприятный запах и шум возникали то и дело и раньше. А сейчас порт перегружает грузов в разы больше, чем 10-20 лет назад. И что толку только сейчас сажать деревья, как предлагается, когда они вырастут и станут защищать горожан еще через два десятка лет? Люди хотят дышать чистым воздухом сейчас. Меня также удивляет, что результатов исследований надо ждать месяц, когда о проблеме уже все забудут. Считаю, что хватит ждать, что там решат в Вильнюсе. Надо сегодня требовать пересмотра норм санитарной гигиены, ужесточать требования по охране окружающей среды, чаще проводить исследования. Следует проверить все промышленные предприятия, их очистные сооружения и стоки, сбрасываемые в городскую магистраль, проверить документацию, все разрешения и лицензии на производство продукции. Следует приобрести станцию мониторинга для южной части города, а пока временно воспользоваться оборудованием Клайпедского университета», — сказал мэр Клайпеды.

Послушать на этих совещаниях руководителей клайпедских предприятий, так создается впечатление, что они только тем и занимаются, что внедряют природоохранные мероприятия. Глава фабрики Girgeo, которая готовит сырье для гофротары и которую горожане сильно подозревают в загрязнении воздуха, Видас Бержонскис рассказал, что его предприятие социально ответственное и активно общается с жителями, что еще в 2014 году здесь установлены измерители концентрации запаха, что только на закупку биопрепаратов ежегодно расходуются 600 тыс. евро. Ему вторил гендиректор «Клайпедос вандуо» Ляонас Макунас: проблема запаха из трубопроводов под давлением давно ликвидирована, жители часто приезжают с проверкой на очистные сооружения и этим летом были нарекания, но это был не тот неприятный запах, от которого они страдают сейчас.

Однако смрад и вонь продолжают преследовать клайпедчан, и меньше чем за неделю они собрали свыше 900 подписей для обращения в прокуратуру. А созданный в соцсетях сайт Smarvės registras собрал с 17 по 26 августа более 750 фактов загрязнения воздуха неприятными запахами.

На последнем совещании в пятницу мэр признал, что ситуация с загрязнением воздуха близка к критической. Было решено создать группу оперативного реагирования, аналогичную имеющейся группе по управлению экстремальными ситуациями. Похоже, вовремя: в субботу 25 августа на фабрике Girgeo случился пожар. Как сообщалось, горели транспортер и другое оборудование, но пожар быстро потушили. Между тем в соцсетях появилось фото здания фабрики в клубах черного дыма и, как утверждалось, спустя два часа после «пожаротушения».

Вот пусть бы группа оперативного реагирования и разобралась, сколько горела фабрика, что там горело – не токсичные ли продукты. Может, эта наделенная высокими полномочиями группа разберется и с намерениями построить в Клайпеде мусоросжигающий завод с использованием несортированного мусора, что в цивилизованных странах просто недопустимо?

Елена ЛИСТОПАД