Клайпеда: трагедии удалось избежать

🔊 Воспроизвести

События минувшего воскресенья заставили изрядно поволноваться клайпедчан. Но оба инцидента, произошедшие почти в одно и то же время, но в разных местах портового города, закончились благополучно.

Примерно в 15.30 всю северную часть города заволокло черным дымом, двигавшимся со стороны порта. Встревоженные люди стали звонить в разные инстанции, пытаясь узнать, что горит в порту – уж не нефтетерминал ли? Но пожар случился на зерновом терминале компании KLASCO. Об этом оперативно сообщил в соцсети мэр Витаутас Грубляускас. Увидев дым, он немедленно прибыл на место происшествия. Там уже работали пожарные.

Как оказалось, во время погрузочных работ загорелась транспортерная галерея. В тушении пожара участвовало шесть пожарных машин. Спасатели по пожарному лифту поднялись вместе с техникой на нужную высоту и быстро локализовали очаг возгорания, не дав распространиться огню. Вся операция по ликвидации пожара заняла 2,5 часа. К тому времени дым окончательно рассеялся.

«Во время пожара никто из работников не пострадал. Материальный ущерб будет подсчитан позднее, после завершения расследования. Сожалеем, что дым доставил неудобства и встревожил жителей», – сообщил в пресс-релизе в понедельник генеральный директор компании KLASCO Витаутас Каунас.

Компания также проинформировала, что выгорела часть транспортерной галереи, но остальные терминалы работали в обычном режиме. Тем не менее инцидент расценивается как форс-мажор в деятельности порта.

Еще в воскресенье на месте происшествия приступила к работе комиссия KLASCO по экстремальным ситуациям, позднее к ней подключилась аналогичная комиссия дирекции порта. Мэр В. Грубляускас, вновь побывавший в понедельник на зерновом терминале, с возмущением написал затем в соцсетях о бездействии самоуправления, не проинформировавшего жителей о причинах задымления северной части города через систему оповещения.

Около 15 час. у северного мола, недалеко от берега, произошел еще один инцидент, который мог бы обернуться большой трагедией, если бы на помощь не пришли неравнодушные граждане. Две женщины с двумя детьми перебрались по ледяной дорожке на ледяной островок, опрометчиво решив устроить там фотосессию. Внезапно дорожка исчезла, и люди оказались отрезанными от берега.

Двое детей оказались в воде, им на помощь прыгнула одна из женщин, которой вода была по грудь. Несколько мужчин, прогуливавшихся неподалеку, кинулись их спасать и вытащили на берег. Чтобы снять со льдины вторую женщину, больше десятка мужчин встали в живую цепочку и, стоя по пояс в морской воде, помогли ей выбраться на сушу. Как говорят очевидцы, на все про все ушло 5-7 минут. Страшно подумать, что бы могло произойти, если бы бросившиеся на помощь люди растерялись или промедлили хотя бы на минуту.

«Я горжусь тем, что в нашем городе живут такие смелые люди. Это гражданский поступок настоящих мужчин», – написал в своем аккаунте мэр В. Грубляускас, от которого горожане и узнали в воскресенье о происшествии. Он попросил откликнуться смельчаков, чтобы лично поблагодарить их за спасение четырех человек. Пока что, как сообщил в понедельник мэр, откликнулись трое: это житель Шилуте Валдас Буткус, клайпедчане Модестас Бубляускас и Денис Москаленко.

Елена ЛИСТОПАД