Клайпедский порт ищет строителей не только в Литве, но и за рубежом

Ощутив, что объявляемые в последнее время конкурсы строительного подряда привлекают все меньше участников, а уровень цен растет, дирекций Клайпедского государственного морского порта стала внимательнее искать исполнителей работ за рубежом, а, по словам руководителя порта, такая ситуация сложилась потому, что действующие на рынке местные предприятия ограничены в мощностях и не могут охватить все запланированные на этот год в порту работы, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Наша инвестиционная программа в этом году куда амбициознее, чем в прошлом году, когда она составляла около 16 млн. евро. В этом году намечается инвестировать 36,6 млн. евро. В Клайпедском порту стартует немало больших проектов. Мы опасаемся, что традиционно работающие в порту компании не смогут охватить все работы. Мне довелось общаться с представителями компаний, и они отчасти не скрывают, что кусок пирога так велик, что имеющихся мощностей может не хватить”, – сказал газете Арвидас Вайткус, по словам которого, чтобы привлечь больше участников, они обратилась к крупнейшим строительным компаниям страны и зарубежным компаниям.

Между тем глава правления компании Hidrostatyba Йонас Думашюс с этим не согласен и говорит, что 36 млн. евро – не та сумма, чтобы сомневаться в своих мощностях, если бы речь шла о 300 млн. евро, тогда ситуация была бы иной. Кястутис Зубрицкас, возглавляющий предприятие Borta, уверяет, что местные компании вполне в силах справиться, только условия конкурсов зачастую таковы, что литовские компании не соответствуют им из-за малого оборота.

BNS

Метки: Клайпедский порт, Литва