Клайпедский порт лидерства не уступает

Клайпедский государственный морской порт в канун Нового года поставил блестящий рекорд: впервые за всю историю годовой грузооборот достиг 40 миллионов тонн. Вырвавшись, тоже впервые, в лидеры среди стран Балтии в 2016 году, клайпедские портовики и в 2017 году не собираются уступать занятых позиций, планируя рост грузопотоков еще на 1,5%.

«Действительно, – подтверждает директор по маркетингу и общим вопросам дирекции Клайпедского порта Артурас Друнгилас, – в Рижском порту спад грузов составил 3 млн тонн (10%), в Таллинском – свыше 2 млн, в Вентспилсском – 4 млн тонн. У нас прирост по грузам 1 млн 700 тыс. тонн, и мы достигли годового 40-миллионного грузооборота, хотя стратегическим планом было предусмотрено перегрузить в 2016 году 39 млн 400 тыс. тонн».

О причин, повлиявших на такое положение, читайте в первом номере «ЛК», который выйдет 5 января 2017 года.

Метки: Arturas Drungilas, канун Нового года, Клайпедский порт