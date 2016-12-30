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Клайпедский порт лидерства не уступает

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 30, 13:44   |   Комментариев: 0

Клайпедский государственный морской порт в канун Нового года поставил блестящий рекорд: впервые за всю историю годовой грузооборот достиг 40 миллионов тонн.  Вырвавшись, тоже впервые, в лидеры среди стран Балтии в 2016 году, клайпедские портовики и в 2017 году не собираются уступать занятых позиций, планируя рост грузопотоков еще на 1,5%.

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

«Действительно, – подтверждает директор по маркетингу и общим вопросам дирекции Клайпедского порта Артурас Друнгилас, – в Рижском порту спад грузов составил 3 млн тонн (10%), в Таллинском – свыше 2 млн, в Вентспилсском – 4 млн тонн.  У нас прирост по грузам 1 млн 700 тыс. тонн, и мы достигли годового 40-миллионного грузооборота, хотя стратегическим планом было предусмотрено перегрузить в 2016 году 39 млн 400 тыс. тонн».

О причин, повлиявших на такое положение, читайте в первом номере «ЛК», который выйдет 5 января 2017 года.

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