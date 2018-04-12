Клайпедский порт лидирует по погрузкам в Балитйских странах

Клайпедский порт по объемам погрузок в этом году, как и в прошлом, уверенно лидирует в Балтийских государствах, показывают обнародованные данные погрузок.

В первом квартале этого года Клайпедский порт обслужил 10,79 млн тонн грузов – на 4,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 11,6% до 8,22 млн тонн, в Вентспилском порту – на 30,8% до 4,91 млн тонн, в Лиепайском порту погрузки выросли на 22,3% почти до 2 млн тонн, в Таллинском порту – на 0,3% до 5,01 млн тонн.

BNS

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