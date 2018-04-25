Клайпедский порт накануне больших перемен

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Нынешний год проходит для Клайпедского государственного морского порта в подготовке к большим переменам. Это и работа над стратегией дальнейшего развития, включая строительство глубоководного аванпорта, и разработка менее масштабных проектов, в том числе реконструкция морских ворот, углубление судоходного канала до 17 м и акватории бухты Малку до 14,5 м. Со следующего года дирекции порта предстоит сменить статус и стать акционерным обществом.

Рекордные инвестиции

В октябре в Клайпедском порту стартовал первый этап инфраструктурного проекта, который глава дирекции порта Арвидас Вайткус назвал историческим. Речь идет об углублении акватории бухты Малку (Дровяной) с 11 до 14,5 м.

«Могу смело назвать этот проект историческим, поскольку он открывает совершенно другие возможности для работающих в этой части порта стивидорных компаний. Углубление акватории бухты до 14,5 м позволит принимать и полностью загружать суда типа Panamax, значительно улучшит экологическую ситуацию. Радует также, что работы в бухте получили финансирование ЕС», — комментирует генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта А. Вайткус.

Контракт на эти работы подписан с голландской компанией Van Oord Dredging and Marine Contractor B.V. По словам директора по инфраструктуре дирекции порта Видмантаса Паукште, эта компания хорошо зарекомендовала себя при углублении входного канала и акватории терминала СПГ в 2012-2013 годах. Кроме того, она предложила благоприятную цену за свою работу – 15,63 млн евро, а также приемлемые сроки – 306 календарных дней. Предстоит поднять 1,5 млн кубометров грунта, который после очистки будет вывезен в открытое море.

«В сентябре в бухте Малку были завершены работы по укреплению подводной береговой стенки. Углубление акватории планируется закончить к концу следующего года, но голландцы обещают справиться раньше. На весь проект, включая природоохранные мероприятия, Евросоюз выделяет 57 млн евро. С его воплощением будут созданы равные условия для работающих в порту компаний, улучшится навигационная безопасность», — рассказал В.Паукште.

Дирекция порта заключила еще один договор с литовской компанией Gidrostatyba и латвийской BMGS на сумму 27,1 млн евро. Он предусматривает оборудование доковой ямы для недавно приобретенного плавучего дока – крупнейшего в странах Балтии, реконструкцию причалов, арендованных компанией Vakarų laivų gamykla, и прокладку железнодорожных путей к ним. Это позволит компании перегружать суда большей грузовместимости, принимать на ремонт крупнотоннажные и специализированные суда – ледоколы, рыболовные траулеры и суда, обслуживающие нефтеплатформы. На осуществление этого проекта отводится 815 календарных дней.

«Неуклонный рост грузопотоков, который последние 15 лет составляет ежегодно 6-7 %, свидетельствует о том, что наши инвестиции в развитие порта полностью отвечают ситуации на рынке морских перевозок. Мы должны действовать дальновидно и быть готовы соответствовать мировым тенденциям», — считает А. Вайткус.

В следующем году дирекция планирует рекордные инвестиции в размере 60 млн евро.

Клайпеда по-прежнему лидирует

Итоги работы Клайпедского порта за 9 месяцев говорят сами за себя. Перегружено 33,68 млн тонн грузов – рост составил 6,4 %. Для сравнения: в порту Риги перегружено 26,7 млн т, рост 4,8 %, в Вентспилсском порту – 15 млн т, снижение 7 %, в Таллине – 15,6 млн т, рост 9,3 %, в Лиепае – 5,5 млн т, рост 16,1 %.

Что касается Лиепайского порта, то его нынешний успех объясняется большим наплывом зерновых грузов, занимающих 70 % всего грузооборота – 2,7 млн тонн. В этом объеме есть большая доля и литовских хлеборобов. Как сказал глава дирекции Клайпедского порта А. Вайткус, нашим портовикам, вложившим огромные средства в самые современные технологии и технику в быструю и сохранную перевалку зерна, пока что не удалось полностью переключить на себя экспорт литовского зерна. Северная Литва по-прежнему везет свою сельхозпродукцию в Лиепаю из-за более дешевых логистических затрат. Клайпеда перегрузила зерна меньше, чем за 9 месяцев 2017 года.

Наблюдалось также снижение и по другим позициям. Нефтепродуктов перегружено меньше на 10,5 %, в том числе на терминале СПГ – на 240 тыс. тонн, а в целом по жидким грузам снижение составило 11 %. По словам А. Вайткуса, руководители компании Klaipedos nafta заверили, что наверстают упущенное в четвертом квартале, когда наступят холода и поднимется спрос на топливо.

Зато генеральных грузов перевалено больше на 30,6 % — 12 млн т, сыпучих – на 1,4 % — 14,2 млн т, грузов ро-ро – на 6 % благодаря в том числе и открытию новой паромной линии TT-Line. Но самый большой рост наблюдался по контейнерным грузам: по тоннажу – на 52,9 %, перегружено 6,2 млн т, по TEU (условные контейнеры) – на 57,5 %, перегружено 531 444 TEU.

Соответственно росту грузооборота увеличились и доходы порта – на 5,62 %, составив за 9 месяцев 46,75 млн евро.

Изменится статус дирекции порта

31 октября правительство Литвы одобрило изменение статуса некоторых государственных предприятий транспортного сектора страны. Дирекция Клайпедского государственного морского порта будет преобразована в акционерное общество. Власти полагают, что акционирование такого госпредприятия, как дирекция порта, оградит его от политических притязаний. Как показала история, за годы существования дирекции ее руководители менялись после каждых выборов в Сейм, и не всегда удачно. Считается также, что новый статус будет способствовать большей ответственности и свободе принятия решений, стабильности, позволит лучше осуществлять долгосрочные стратегические проекты.

Нынешний генеральный директор А. Вайткус позитивно и прагматично оценивает переход дирекции в новое качество. Часть акций предприятия может быть передана Клайпедскому самоуправлению, и, по мнению А. Вайткуса, это положительно скажется на взаимоотношениях города и порта. Но сколько акций достанется городу и на каких условиях – на эти важные вопросы пока еще нет ответа. Не до конца также ясно, какие государственные полномочия и функции будут оставлены дирекции порта и, в частности, службе капитана порта, а какие передадут находящейся в Вильнюсе Литовской администрации безопасности на транспорте, где морских специалистов раз-два и обчелся.

Елена ЛИСТОПАД