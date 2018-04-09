Клайпедский порт не опасается конкуренции со стороны круизов Калининграда

Клайпедский порт не опасается возможной конкуренции, когда в 2020 году начнет работать новый круизный терминал в Калининградском порту.

Директор Клайпедского порта Арвидас Вайткуцс заявил, что морские ворота Литвы являются региональным лидером, поэтому Калининградский круизный терминал не создаст проблем.

“За последние девять лет среди портов Риги, Гданьска, Гётеборга Клайпедский порт вырвался в позиции лидеры по показателям круизного судоходства. Как количество судов, так и прибывающих пассажиров динамично растет. (…) Я считаю, что (Калининградский терминал – BNS) не будет обладать влиянием 5–10 лет. У Клайпеды как города есть своя специфика, и эта специфика является объектом притяжения”, – сказал BNS А. Вайткус.

Он добавил, что доходы от сборов с круизных судов в Клайпедском порту составили около 1,5% выручки, поэтому изменения на рынке не окажут большого влияния на финансы порта.

По данным российского транспортного портала seanews.ru, в начале этого года в Калининграде началось строительство нового терминала круизных судов стоимостью почти 103 млн. евро. Проектом руководит Российское Федеральное агентство морского и речного транспорта “Росморречфлот”.

Российский портал туристических новостей ratanews.ru сообщил, что первые суда на терминале пришвартуются в 2020 году. Кроме того, в него будет ходить и планирующееся к приобретению в следующем году круизное судно, которое будет плавать в Балтийском и Северном морях.

А. Вайткус упоминал, что возможно, это судно будет швартоваться и в Литве.

В этом году в Клайпеду должны прибыть 64 круизных судна (в прошлом году – 63), они должны привезти 80 тыс. туристов (74,7 тыс.).

BNS

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