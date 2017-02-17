Клайпедский порт по объемам погрузок в прошлом месяце, как и в 2016 году, был первым среди государств Балтии, показывают обнародованные самими портами данные грузооборота.
За первый месяц этого года Клайпедский порт отгрузил 3,406 млн. тонн грузов – на 0,1% меньше, чем в январе прошлого года.
Погрузки в Рижском порту сократились на 1,9% до 3,204 млн. тонн, в Вентспилском – выросли на 39,5% до 2,55 млн. тонн, в порту Лиепаи – выросли на 22,8% до 586,9 тыс. тонн.
Грузооборот Таллинского объединенного порта в январе этого года был на 38,7% скромнее – 1,386 млн. тонн.
Бутингский нефтетерминал перевалил в прошлом месяце 899,8 тыс. тонн нефти – на 12% больше, чем в январе прошлого года.
Метки: Клайпедский порт, Литва
Ты хоть статью то читал “бегун”?? ну и беги дальше! А это для меня не новость – я в Клайпеде живу! И не понимаю чему тут радоваться?То что грузов меньше на 0.1 проц ??? Ну разве что не как у соседей! А что от этого легче??? ”
(78.57.240.10) Bava пишет:
2017 02 17 at 18:37
То ли еще будет!” -а вот наш дурень Бабаха себя выдал – радуется что в Литве грузооборот упал!даа…. То ли ещё будет через год ,два… дурилка картонная
Только не говорите об этом Тимуру,Йнасу,или As,страшно расстроитса!
То ли еще будет!