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Клайпедский порт в этом году получил 25,4 млн. евро прибыли

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 15, 13:00   |   Комментариев: 0

Клайпедский морской порт за три месяца этого года получил 25,356 млн. евро чистой прибыли – на 0,3% больше, чем в январе – сентябре прошлого года (25,3 млн. евро).

Выручка порта за год выросла на 4,4% до 44,262 млн. евро, указано в отчете дирекции порта за три квартала.

Доходы от портовых сборов в этом году увеличились на 4,3% до 38,623 млн. евро, доходы порта от аренды земли – на 4,6% до 5,519 млн. евро.

За десять месяцев порт отгрузил 35,1 млн. тонн грузов – на 5,5% больше, чем в январе – октябре прошлого года

BNS

Метки: 

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